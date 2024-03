Pilar Velasco detalla en laSexta Xplica los delitos que se cometerían si Cataluña volviera a celebrar un referéndum de autodeterminación por su cuenta ahora que está la amnistía en vigor: "Habría varios delitos, como durante el procès: delito de malversación de canales públicos, delito de desorden público y atentado contra la autoridad, y depende de cómo ejecutaran ese segundo procès habría unos u otros delitos".

"En el año 2014 se hizo un referéndum con Rajoy como presidente del Gobierno y nadie fue a la cárcel, y eso que se sacaron las urnas", recuerda la periodista, que hace hincapié en que "los catalanes votaron, el referéndum fue legal y todos tan felices" y que, a pesar de todo esto, no hubo "ni una condena de cárcel".

"Es decir, ahí había un delito y no se aplicó porque el Gobierno de Rajoy decidió que no se iba a la cárcel porque prefirió no judicializarlo", comenta Pilar Velasco en este vídeo, donde explica que las elecciones de Cataluña de mayo son "tan importantes" porque "nos van a decir dónde está la sociedad catalana y cómo valoran las propuestas que los diferentes partidos han puesto sobre la mesa".