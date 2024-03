Celia Villalobos habla de la celebración de un referéndum de autodeterminación en laSexta Xplica, donde defiende que si "al señor Pedro Sánchez le interesa en un momento determinado, lo hará"; al igual que ha sucedido, según ella, con la amnistía y los indultos, que "no están en la Constitución". "La mayoría de los españoles creen que es una mala solución que va en contra de la igualdad de los españoles", comenta la popular.

Por otro lado, propone realizar el referéndum a "nivel nacional, no solamente en Cataluña". "¿Y sabes lo que pasaría?", pregunta a los colaboradores del programa Celia Villalobos, "que se irían, pero no porque lo votaran ellos, sino por las votaciones del resto de españoles". "Estamos hasta las narices", se muestra contundente Celia Villalobos, aunque defiende que espera que "no hay ningún tipo de referéndum".