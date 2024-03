La periodista Pilar Velasco analiza en Al Rojo Vivo las próximas elecciones catalanas que se celebran este próximo 12 de mayo . "Un referéndum no es posible, no es constitucional, pero la propuesta del referéndum basado en el artículo 92 de la Constitución ya lo hemos visto en el 2014".

Según detalla la periodista, "en ese momento, estaba en la bancada Jordi Turull, hoy secretario general de Junts, y Marta Rovira (ERC) mirando a un Alfredo Pérez Rubalcaba, que votaba contra de esa proposición de ley de referéndum", por tanto, "el debate ya lo hemos tenido y por mucho que ponga ERC ahora el referéndum sobre la mesa no es posible.

No obstante, es cierto que las reivindicaciones del independentismo son las mismas pero "el contexto ha cambiado absolutamente". Tal como apunta Velasco, "en los últimos 10 años, el independentismo nunca había estado tan dividido como ahora, porque ya no es que necesitan sumar para gobernar sino que ERC y Junts suman van a tener muy dificil no rehabilitar el Govern de 2021, pero si no suman y necesitan a la CUP y a la ultraderecha de Silvia Orriols (Aliança Catalana), es imposible que la CUP que es de extrema izquierda apoyen un govern donde está Orriols",