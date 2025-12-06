Pérez Medina: "Me parece muy grave que Feijóo haya dicho que esa es la verdad de Mazón, la verdad es una"

El jefe de Tribunales de laSexta ha analizado las palabras del líder del PP sobre las explicaciones del expresident: "Mazón ha defendido una enorme mentira. Dijo que todo fue un picoteo rápido y estuvo cinco horas en El Ventorro".

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. Para hablar de los recién conocidos mensajes de Salomé Pradas durante esa jornada y también sobre la frase de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, durante el Día de la Constitución.

"Me parece muy grave lo que ha dicho Feijóo de que esta es la verdad de Mazón", ha expresado Pérez Medina para comenzar su exposición.

Y ha explicado el motivo de sus palabras: "La verdad es una, y lo que ha defendido Mazón es una enorme mentira. Empezó diciendo que todo fue un picoteo rápido y estuvo cinco horas en El Ventorro".

"Que a las 19:00 había llegado al CECOPI y no llegó hasta las 20:28. Lo suyo es una cascada de mentiras, una detrás de otra", ha dicho para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.