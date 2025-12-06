Andrea Levy señala que decir que se han "reutilizado materiales" en el hospital "es una salvajada que ningún médico permitiría"

La concejala del Ayuntamiento de Madrid pide separar los distintos aspectos que rodean la polémica sobre el Hospital de Torrejón. En laSexta Xplica insiste en que deben investigarse los audios revelados, pero advierte contra los falsos rumores que circulan.

En este vídeo de laSexta Xplica, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, pide diferenciar algunos aspectos en la polémica surgida en torno a la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.

"Hay que diferenciar los audios que se han conocido y que se está investigando. Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias si fuera necesario en el tema de la concesión, y otra cosa son determinadas cuestiones que también se han dicho en los últimos días que tienen que ver con la salud del paciente", señala la popular.

Levy hace referencia a "la reutilización de materiales, hasta en 10 ocasiones, materiales que pasan por la sangre de los pacientes o que había restos humanos en las camas de los pacientes". Una información que, según la concejala, "es una salvajada".

"Esto es una salvajada que no permitiría ningún facultativo o médico que se produjera en el hospital", comenta. Asimismo, recuerda que durante todo este tiempo el centro ha pasado las inspecciones y que en ningún momento se ha tenido "conocimiento del asunto".

