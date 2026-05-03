'Timmy' vuelve al mar: la ballena varada en la costa de Alemania es trasladada a aguas profundas

El contexto Tras semanas varada en la costa alemana del mar Báltico, una empresa privada se ha encargado de su complicado transporte hacia aguas profundas, donde la han dejado este sábado.

'Timmy', una ballena jorobada de 12 metros, fue liberada en el mar del Norte tras quedar varada en la costa alemana del Báltico a principios de marzo. Su rescate, polémico incluso en la política alemana, fue posible gracias a una iniciativa privada financiada por Walter Gunz y Karin Walter-Mommert. La operación, que costó más de 1,5 millones de euros, implicó el uso de remolcadores y una gabarra. Aunque la ballena fue liberada, aún no se considera completamente salvada hasta que pueda nadar, alimentarse y recuperar su comportamiento natural. Un dispositivo de localización fue colocado para monitorear su progreso.

'Timmy', la ballena jorobada que quedó varada a principios de marzo en la costa alemana del mar Báltico, ha sido liberada este sábado en el mar del Norte tras ser transportada durante varios días por una barcaza hacia esas aguas profundas gracias el equipo de la iniciativa privada responsable del rescate.

El ejemplar, de unos 12 metros de largo, fue visto el pasado 3 de marzo en el puerto de Wismar, en el estado alemán de Mecklemburgo-Antepomerania. Desde entonces hubo numerosos intentos de rescate sin éxito, así como un intento de la propia ballena de liberarse por sí mismo, pero en cada intento entre bancos de arena y aguas poco profundas volvió a quedar encallado.

Tras un suceso que ha generado polémica hasta en la política alemana, la operación de salvamento del cetáceo fue posible gracias a una iniciativa privada financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

Según ha informado la televisión alemana 'NTV', el cetáceo abandonó la gabarra, que funcionaba como un dique flotante sumergible, sobre las 09:00 hora local después de que, una vez llegado al mar del Norte, se quitara la víspera la red de seguridad a unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca).

Los remolcadores "Robin Hood" y "Fortuna B" iniciaron el camino hacia el mar del Norte a través de Dinamarca el pasado martes, después de que los rescatistas lograran llevar a la ballena de 12 toneladas con un tipo de arnés consistente en mangueras de bomberos hacia una gabarra frente a la isla de Poel, donde estaba varado 'Timmy'. Dos veterinarias dieron su bueno al transporte del animal, al considerar que su condición de salud lo permitía.

Según dijo Walter-Mommert al diario 'Bild', el rescate de la ballena ha costado más de 1,5 millones de euros. Sin embargo, la ballena no puede considerarse salvada todavía, porque debe poder nadar por sí misma en la dirección adecuada y poder alimentarse.

La organización 'Whale and Dolphin Conservation' subrayó que solo se podrá hablar de rescate cuando la ballena regrese al Atlántico Norte, sobreviva a largo plazo, su piel se recupere, vuelva a buscar alimento por sí sola, gane peso y retome su comportamiento natural.

Este viernes, los expertos colocaron un dispositivo de localización en la ballena jorobada, pero por ahora no hay datos disponibles, explicó Jens Schwarck, miembro de la iniciativa privada que participó en el transporte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.