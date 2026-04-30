EEUU baraja ataques cortos contra Irán o tomar el estrecho de Ormuz con fuerzas terrestres mientras Teherán se burla de su falta de estrategia

¿Qué están diciendo? Trump insiste en que la única opción de Irán es "llorar y rendirse" mientras el presidente del Parlamento iraní se ríe de la subida del precio del petróleo.

El precio del Brent ha alcanzado los 125 dólares por barril, el más alto desde el inicio del conflicto en Irán. A pesar de esto, el presidente estadounidense, Donald Trump, no parece alarmado y ha publicado un mapa renombrando el estrecho de Ormuz como el estrecho de Trump. Trump asegura que Irán solo puede "llorar y rendirse", mientras que la Casa Blanca considera varias opciones para resolver el conflicto: lograr la rendición iraní, lanzar ataques cortos con misiles hipersónicos o tomar el control de Ormuz con fuerzas terrestres. La guerra ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, generando críticas al gobierno de Trump. Los demócratas critican la situación como un "atolladero", mientras Irán prepara una nueva propuesta.

El precio del brent ha alcanzado este jueves su máximo desde el inicio de la guerra en Irán, situándose a 125 dólares el barril. Sin embargo, ni el gasto de miles de millones de dólares por parte del gobierno ni la subida de los precios parecen alarmar al presidente estadounidense, que en una de sus últimas publicaciones en redes sociales ha publicado un mapa en el que renombra el estrecho de Ormuz como el estrecho de Trump.

"El bloqueo es genial, (...) 100% infalible", se ha jactado Donald Trump. Desde el Despacho Oval, el mandatario ha asegurado que a Irán no le queda otra salida que "llorar y rendirse". "Es todo lo que tienen que hacer", ha sostenido. Aunque la Casa Blanca parece estar apostando todo a un bloqueo prolongado, podría tener sobre la mesa varias opciones para desatascar el conflicto.

La primera sería justamente conseguir la rendición iraní, aunque de momento es la menos probable, viendo cómo el presidente del Parlamento iraní se ríe de la estrategia de Washington. "Dispararon el petróleo a más de 120 dólares. Próxima parada: 140", ha comentado Mohammad Baqer Qalibaf.

Otra alternativa es el lanzamiento de ataques cortos pero contundentes para desbloquear las negociaciones. De hecho, Washington está considerando llevar a la zona misiles hipersónicos para atacar en lo más profundo del territorio iraní. De hecho, según 'Axios', el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) ya ha preparado un plan para actuar si fuese necesario.

Por último, estaría la toma del control de Ormuz a través de fuerzas terrestres. Trump ya ha amenazado en varias ocasiones sobre esta posibilidad y el miércoles publicó, también en Truth Social, una imagen de sí mismo con fusil en mano y el mensaje "se acabó de ser un buen tipo".

Críticas contra el gobierno

La única certeza es que EEUU necesita cortar la sangría económica de una guerra en la que, según el Pentágono, ya ha gastado 25.000 millones de dólares, y que está derivando en un importante desgaste en el gobierno de Trump. El propio secretario de Defensa, Pete Hegesth, ha recibido duras críticas.

Los demócratas han denunciado que el gobierno está metido en un "atolladero". "¡Debería darte vergüenza! Llamar a esto un atolladero a los dos meses (...) Le está dando propaganda a nuestros enemigos", protestó Hegseth el miércoles.

Mientras, Teherán ultima un nuevo borrador de propuesta y su líder supremo ha anunciado que Estados Unidos ya tiene un sitio en la región: el fondo del mar.

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