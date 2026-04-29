Pedro Rodríguez: "América primero es América muy sola"

En Al Rojo Vivo, el experto en relaciones internacionales ve a Trump "cansado" y repitiendo argumentos. Además, critica la improvisación en la guerra de Irán y alerta del coste global del conflicto: hasta un billón de dólares por la crisis energética.

Donald Trump y Friedrich Merz han protagonizado un nuevo choque público, esta vez a cuenta de las negociaciones con Irán. El desencuentro se suma a sus diferencias previas sobre Ucrania, el gasto europeo en defensa y la posición de los aliados de la OTAN ante la escalada en Oriente Próximo.

En Al Rojo Vivo, el experto en relaciones internacionales Pedro Rodríguez ha interpretado este nuevo episodio como una muestra del aislamiento internacional de Washington: "Bueno, América primero es América muy sola".

Y ha profundizado en esa idea cuestionando la estrategia estadounidense: "Aquí no hay por parte de Estados Unidos ni aliados, ni legitimidad, ni planificación".

Sobre el papel de Israel, Rodríguez considera que se mantiene como la única excepción dentro del esquema diplomático de Trump: "Es la única relación especial que subsiste".

El analista también ha apuntado al desgaste del propio presidente y a la repetición de sus argumentos: "Yo creo que a Trump ya se le ve un poco cansado porque repite siempre lo mismo. Le dice incluso al Papa que criticar la guerra en Irán es querer que los ayatolás tengan el arma nuclear".

Finalmente, ha censurado tanto la improvisación política como el coste global del conflicto: "Un problema de liderazgo es que no se puede empezar una guerra por capricho e imponer al mundo una factura estimada en un billón de dólares por la crisis energética asociada, y encima entregarse a estos rifirrafes, estos memes. Tanta frivolidad ante una situación extraordinariamente grave".

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