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Detenido en Arenys de Mar por violar e intentar matar a una mujer que conoció en una aplicación

Los detalles La investigación se inició a mediados de febrero, cuando los mossos tuvieron conocimiento del ingreso de una mujer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Badalona, ​​que se encontraba en estado muy grave.

Detenido en Arenys de Mar un hombre por agredir sexualmente e intentar matar a una mujer que conoció en una aplicación.Detenido en Arenys de Mar un hombre por agredir sexualmente e intentar matar a una mujer que conoció en una aplicación.MOSSOS
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Un hombre de 30 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en Arenys de Mar (Barcelona) como presunto autor de una agresión sexual y un intento de asesinato de una mujer a la que había conocido a través de una aplicación de mensajería instantánea.

La investigación se inició a mediados de febrero, cuando los mossos tuvieron conocimiento del ingreso de una mujer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Badalona, ​​que se encontraba en estado muy grave. Las primeras gestiones permitieron constatar que la víctima presentaba lesiones de gran gravedad compatibles con una agresión sexual, así como diversas fracturas.

Según la investigación, la víctima conoció al presunto autor de los hechos a través de una aplicación de citas de mensajería instantánea. Este hombre utilizaba varios perfiles falsos para contactar con mujeres y seleccionar a posibles víctimas.

Una vez ganada su confianza, la extorsionó por conseguir dinero, la aisló progresivamente de su entorno familiar y, finalmente, la agredió tanto física como sexualmente.

Contaba con antecedentes en EEUU

Con la información recopilada, los investigadores identificaron al hombre y la autoridad judicial decretó una orden de búsqueda, detención y presentación en los juzgados dado que el detenido contaba con antecedentes en Estados Unidos por hechos similares, el Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos (GRIF), en coordinación con la Unidad de Investigación del Mar de Areny, con su detención el pasado 16 de abril.

El detenido pasó a disposición judicial como presunto autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, delitos contra la integridad moral y extorsión.

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