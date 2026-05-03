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Con arma blanca

Detenido un menor en Barcelona por el asesinato de un hombre en plena calle

Los detalles La Policía catalana informa en un comunicado de que a las 23:55 horas de este sábado los cuerpos policiales han recibido el aviso de un incidente en la calle Cera de la ciudad, en el que ha resultado herido grave un hombre.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Los Mossos han detenido este sábado en Barcelona a un menor como presunto autor de la muerte con arma blanca de un hombre en una calle del distrito de Ciutat Vella.

La Policía catalana informa en un comunicado de que a las 23:55 horas los cuerpos policiales han recibido el aviso de un incidente en la calle Cera de Barcelona, en el que ha resultado herido grave un hombre.

Por su parte, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron al herido en el lugar de los hechos y lo trasladaron posteriormente en estado crítico a un hospital, donde finalmente ha muerto.

Los Mossos indican en el comunicado que el presunto autor de los hechos fue localizado posteriormente por agentes de la Guàrdia Urbana, y fue detenido.

Así, la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.

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