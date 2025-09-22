Antonio Maestre, a Jorge Branger: "Yo digo '¡Viva España!', pero el '¡Arriba España!' es fascista"

Antonio Maestre acusa al emprendedor Jorge Branger de tener "una ignorancia supina de la historia de España" tras indignarse porque se le llame "fascista" a quien dice "'arriba' y el país en el que vive". El periodista explica que la expresión en cuestión proviene de Primo de Rivera.

El auge de la extrema derecha entre los jóvenes españoles -el llamado fenómeno de los 'fachavales', ampliamente estudiado en un programa de laSexta Columna- llega a la mesa de debate de laSexta Xplica. Tras las intervenciones del emprendedor Jorge Branger, quien afirma que no puede tener amigos de izquierda porque le odian por las ideas que él defiende, Antonio Maestre intereviene en la discusión.

El periodista recuerda uno de los comentarios del joven empresario, en el que se muestra indignado porque llamen fascista a quien utiliza la expresión '¡Arriba España!'. "Voy a aportar algo de rigor histórico a algo que se ha dicho aquí y voy a dar luz a cómo funciona la desinformación", advierte.

Maestre acusa a Granger de tener "una ignorancia supina y terrible de la historia de España". "Le voy a explicar por qué decir '¡Arriba España!' es un grito fascista en sí mismo", anuncia. Según cuenta, se trata de una expresión que adoptó José Antonio Primo de Rivera (Falange) en contraposición a '¡Viva España!', porque esta última no tenía "una visión providencial del país".

"El '¡Arriba España!' fue obligatorio por orden del bando fascista en la Guerra Civil para indicar y saludar siempre", explica. "Yo digo '¡Viva España! con naturalidad, con honor y con honra, sin problema", dice mientras se golpea el pecho. "Pero el '¡Arriba España!' sí es fascista", le aclara a Granger.