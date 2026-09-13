Ahora

Ascenso ultra

Ni muro ni cordón sanitario contra la extrema derecha: AfD supera todos los frenos impuestos por Alemania

Los detalles Pese a los esfuerzos por contener su avance, la ultraderecha cada vez suma más votantes y su ascenso está siendo imparable.

Ulrich Siegmund, candidato de la AfD y ganador de las elecciones en Alta Sajonia.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alemania levantó un muro, un cordón sanitario contra la extrema derecha, pero ese muro no ha conseguido frenar sus ideas. La prueba de ello es que Alternativa para Alemania ha ganado las elecciones en Alto Sajonia y existen opciones de que no sea su última victoria regional.

"El Brandmauer y los cordones democráticos no son la solución para frenar la extrema derecha, son un paliativo en un momento de emergencia", señala Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la UAB.

Porque AfD crece y también lo que antes parecía impensable: ideas que estaban en los márgenes ahora están en campaña, en los parlamentos y en el debate público

"Si lo que ustedes defienden, la remigración, se convirtiera en realidad, no sería otra cosa más que una limpieza étnica basada en el color de la piel y el origen", llegaba a espetar Friedrich Merz, canciller alemán, a la formación de extrema derecha.

Pero algo más ha cambiado y eso es la normalización. Treinta años de discursos cada vez más aceptados y las redes sociales acelerándolo todo: "Ya no da vergüenza votar una formación que explícitamente es de extrema derecha, que defiende un programa etnonacionalista".

Alemania conocía el peligro. Por eso educó en la memoria del nazismo, pero tampoco ha sido suficiente. "La educación es fundamental, pero por sí sola no frena el auge de formaciones de extrema derecha, que son autoritarias y antidemocráticas", añade Forti.

Porque detrás del voto hay malestar por el aumento de las desigualdades o la ruptura del ascensor social. Y AfD ha sabido estar ahí. En la calle, con la gente, para demostrar que están presentes.

Mientras los partidos tradicionales perdían militantes, ellos ganaban espacio. "No todos los ciudadanos de Sajonia que han votado a AfD, el 44% aproximadamente, son neonazis", recalca Forti.

Son ciudadanos que han dejado de ver a AfD como un opción imposible: "Hay una radicalización de una parte del electorado, no únicamente el de centro derecha, que consideran que no sea un problema escoger la papeleta de una formación como AfD".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Policía traslada a cientos de migrantes en Ceuta a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en el barrio de La Reina
  2. Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare y se prepara para un procedimiento judicial largo
  3. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"
  4. Rubén y Jorge, agredidos por ultras en Oviedo: "Vox señala y estos fascistas actúan; podían haber acabado con nuestras vidas"
  5. Musk respalda a sus rivales de Anthropic y OpenAI ante la amenaza de la IA con un post de hace 12 años: "Será más peligrosa que las armas nucleares"
  6. Coches de los pilotos, música en directo y un trofeo increíble: estos son los secretos de Madring