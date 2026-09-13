El PP echa balones fuera sobre la acogida de menores migrantes mientras Pradales ve la legislatura "en tiempo de descuento"

Los detalles Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha afirmado que Sánchez "no puede seguir en su huida hacía delante". En la misma línea, el PNV advierte de que la situación en la ciudad autónoma puede acabar con el Gobierno "si no se cierra ya".

El Partido Popular critica a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis en Ceuta y exige elecciones inmediatas, según Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Sin embargo, Muñoz evita responder sobre la acogida de menores en comunidades gobernadas por su partido, alegando que el interés del menor debe prevalecer. Por su parte, el PSOE acusa al PP de inacción, mientras la ministra Isabel Rodríguez critica a Ayuso por su compra de un ático, sugiriendo que el dinero podría haberse usado para viviendas sociales. Además, el lehendakari Pradales considera que la legislatura está en su fase final, cuestionando la presentación de los Presupuestos.

El PP insiste en que Pedro Sánchez es incapaz de gestionar la crisis en Ceuta y aprovecha la situación para volver pedir elecciones. "No puede seguir en su huida hacía delante y tiene que convocar inmediatamente elecciones", ha afirmado Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso.

Sin embargo, cuando le preguntan por la acogida de menores en las comunidades donde gobierna su partido, echa balones fuera. Para Muñoz, "prima el interés del menor, que tiene que estar con su familia o protegido por los servicios sociales de Marruecos".

Mientras, desde el PSOE les achacan su inacción, al tiempo que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado contra Ayuso por la compra de su ático en una entrevista en 'elDiario.es'. "¿Cuántas Maricármenes no habríamos salvado con los seis millones del ático de la señora Ayuso? Yo no puedo ir con una pistola detrás de la señora Ayuso para que ejerza su competencia", ha expresado la ministra, quien pide colaboración a las autonomías para solucionar la crisis de la vivienda. "En un horizonte a diez años tenemos la capacidad de 100.000 viviendas", ha asegurado.

A pesar de ello, escuchando al lehendakari Pradales no parece que les vaya a dar tiempo a ejecutar su plan. Y es que considera que "la legislatura está en tiempo de descuento". Así, marca los Presupuestos como el gran talón de Aquiles. "Hay una cuestión abierta y es si va a presentarlos o no", ha subrayado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido