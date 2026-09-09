Sánchez niega que se vaya a producir un "superdomingo electoral": "Veré cuándo es el momento en interés de España"

Los detalles Además, Sánchez asegura que, si tiene el respaldo en la primarias del PSOE, volverá a presentarse como candidato y es más, "volvería a contar con Zapatero" en la campaña electoral. Ha insistido en la presunción de inocencia del expresidente y ha negado la existencia de una financiación irregular en el PSOE.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha descartado la coincidencia de elecciones municipales, autonómicas y generales en un "superdomingo" electoral, enfatizando el respeto hacia los comicios autonómicos. En una entrevista en TVE, afirmó que su compromiso es mantener la estabilidad en España, cumpliendo con su deber constitucional en 2027. Sánchez destacó las políticas sociales frente al auge de la ultraderecha, criticando a Vox por representar un riesgo de involución. Además, expresó su intención de presentarse nuevamente, sujeto a un proceso de primarias en el PSOE, y defendió la trayectoria de Zapatero. También negó financiación irregular en el PSOE, criticando la credibilidad otorgada a un condenado frente a la defensa del partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a insistir en que no habrá un "superdomingo" electoral, en referencia a si coincidirán las municipales, la autonómicas y las elecciones generales. "Sí, lo descarto. Respeto a las elecciones en las Comunidades Autónomas, sin contaminación de otros procesos electorales", ha asegurado en una entrevista en TVE. "Cuando lleguemos a 2027, ese es el compromiso, veré cuándo es el momento en interés de España, porque el interéss de España también es la estabilidad", ha añadido insistiendo en que cumplirá con su deber constitucional en 2027.

"Llevamos ocho años y he visto a muchos primeros ministros de países europeos dejar el cargo", ha recordado en este punto incidiendo en la victoria en Alta Sajonia (Alemania) de AfD. "La alternancia es positiva en democracia, pero el cambio lo estamos dando nosotros", ha destacado sobre las políticas sociales y de igualdad frente al avance de la ultraderecha en el mundo. "Vox ya no implica alternancia, sino un riesgo serio de involución. Vienen a derogar, a debilitar... y eso es grave", ha añadido.

Un punto en el que ha insistido en otro momento de la entrevista, defendiendo que los ataques de la internacional ultra "contra este Gobierno progresista" se suceden porque "este Gobierno progresista es uno de los que les está haciendo frente".

Además, ha asegurado que él se encuentra "con ganas" de volver a presentarse, aunque debe pasar un proceso de primarias en el PSOE. "Si los compañeros quieren, me presentaré", ha sentenciado frente a los rumores sobre una posible sucesión.

Y ha desvelado que en campaña electoral "volvería a contar con Zapatero". Así, Sánchez ha defendido la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno socialista. "La trayectoria y el legado de Zapatero es muy importante para el PSOE y para España", ha asegurado.

Una entrevista en la que no se ha dejado fuera ningún tema y en la que Sánchez ha "garantizado" que "no hay financiación irregular del PSOE". Así, ha criticado qu se de voz y credibilidad al condenado Víctor de Aldama cuando habla de un supuesto contrato ficticio de 15 millones de euros. "Se le da mucha más credibilidad a un delincuente que a una organización política que está defendiendo su inocencia", ha alertado.

Y ha puesto en valor que el PSOE "ha hecho un ejercicio de striptease" como no lo han hecho otros partidos al dar los docuemntos de toda su contabilidad. "Yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del PSOE", ha sentenciado.

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