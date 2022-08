Paco Marhuenda reaccionó en laSexta Noche a unas declaraciones del cura homófobo de Albacete, quien dijo que los homosexuales no son "normales ni queridos por Dios". El cura de San Pedro (Albacete), Óscar Robledo, utilizó el púlpito de su iglesia para asegurar que la sociedad está siendo "adoctrinada" y que los homosexuales no son algo "normal" ni "querido por Dios".

"Lo que ha dicho este párroco es un disparate porque, y como cualquier hijo de Dios, son bien queridos. La iglesia no condena la homosexualidad, sino cualquier práctica sexual fuera del matrimonio", expresó el director de 'La Razón', tras lo que defendió que "no hay que meterse en la vida sexual de las personas".

"Mi hija mayor es lesbiana, tiene su pareja que es adorable y estoy encantado. Como católico, tengo cero problemas en este terreno", manifestó, al tiempo que defendió que "la iglesia tiene que adaptarse en muchas cosas a la realidad y entender que una persona que tenga una pareja homosexual a lo mejor es mucho mejor católico que uno que sea un ser pulcro blanqueado".

Por otro lado, Marhuenda acusó a la "izquierda política y mediática de tener una lucha anticlerical y un deseo de destruir a la iglesia, aunque no lo consiguen". "Ni siquiera este papa, que es catastrófico, va a conseguir destruir a la iglesia. Yo no soy del Opus Dei, pero que un papa rencoroso odie al Opus Dei porque un cardenal le trató mal en un momento dado y reaccione como está reaccionando me parece impresionante", expresó.