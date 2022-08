El cura de San Pedro (Albacete), Óscar Robledo, ha utilizado el púlpito de su iglesia para asegurar que la sociedad está siendo "adoctrinada" y que los homosexuales no son algo "normal" ni "querido por Dios".

Según publica La Vanguardia, el párroco utilizó la homilía del 14 de agosto para defender esta tesis homófoba. "Estamos siendo adoctrinados. Hay muchas cosas que sabemos que, desde la ética cristiana, no pueden ser aceptadas", argumenta, para justo después poner un ejemplo: "Y nosotros poco a poco las vamos asumiendo como algo normal, como algo querido por Dios. Por ejemplo, la situación de parejas del mismo sexo".

El religioso sostiene que la homosexualidad es algo que "hoy por hoy, se ha vuelto común", pero eso no implica ser "normal" ni "querido por Dios". "Cada persona es libre en sus decisiones, pero eso no quiere decir que tenga que ser aceptada como algo normal, como lo correcto. No se juzga ni se acusa ni se señala ni se rechaza a la persona, pero no estamos obligados a aceptar su forma de vivir", defiende.

El cura no solo está en contra de las parejas del mismo sexo, sino que insiste en que el lenguaje inclusivo es "excluyente" y que la ideología de género conlleva dar el visto bueno a la pedofilia, porque se consideraría una "identificación sexual" y "el varón tendría derecho, y el niño estaría en su deber de asumir una relación con el adulto".

Según declaraciones del Ayuntamiento de la localidad al citado rotativo, el alcalde, Daniel Sancha, ha deplorado la homilía y ha manifestado su "total desacuerdo con sus palabras". "No vamos a permitir este tipo de discursos en nuestra localidad", insiste el edil.