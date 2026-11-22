Fotografía que muestra el interior del Consulado de España durante las elecciones generales este sábado, en Buenos Aires

Los detalles Los consulados tienen una denominada 'urna no urna' donde los afectados por la 'ley de nietos' pueden votar a la espera de conocer la decisión final del Tribunal Supremo sobre si pueden participar en las elecciones generales.

Los ciudadanos españoles en el extranjero han comenzado a votar para las elecciones generales del 29 de noviembre, como en Argentina y México. Una peculiaridad es la 'urna no urna', donde votan los nacionalizados por la 'ley de nietos', con la incertidumbre de si sus votos serán válidos. El voto exterior inició el sábado y continuará hasta el jueves, con 192.306 españoles convocados en México. El consulado estima una participación del 6-7%, principalmente de votantes mayores de 40 años. La 'urna no urna' recoge votos de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, cuya validez está en disputa judicial. En Argentina, más de medio millón de personas están habilitadas para votar.

Los ciudadanos españoles residentes en el exterior ya han comenzado a depositar sus votos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, como está ocurriendo en Argentina o México. Eso sí, lo hacen con la peculiaridad de una 'urna no urna' donde los nacionalizados por la 'ley de nietos' están depositando sus papeletas a la espera de saber si sus votos contarán o no.

El voto exterior ha comenzado este sábado y podrán seguir ejerciendo su derecho hasta el próximo jueves. Sin ir más lejos, un total de 192.306 españoles están llamados a las urnas en todo México, de los cuales 140.464 corresponden a la demarcación de la capital mexicana, alrededor de 37.000 a la de Monterrey y poco más de 12.000 a la de Guadalajara.

Según estimaciones del consulado, la jornada inaugural registró la asistencia prevista, integrada mayoritariamente por votantes mayores de 40 años, y se espera una participación cercana al 6 % o 7 % del padrón.

En la sala de votación, además de las urnas divididas por provincias españolas, está destacando una urna separada, denominada de manera informal por el personal consular como 'la urna no urna', destinada a recoger los votos de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática cuya validez sigue pendiente de resolución judicial.

Esta separación responde a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo español sobre el derecho al voto de más de 163.000 personas inscritas al amparo de dicha ley, que no presentaron la certificación consular antes del cierre del censo. Este litigio mantiene en vilo el cómputo final de esos sufragios a pocos días de las elecciones.

Por su parte, más de medio millón de personas están habilitadas en Argentina desde este sábado para votar. Según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cerrado a 1 de agosto de 2026, un total de 2,75 millones de españoles estarían inscritos para votar en el exterior, de los cuales 520.203 en Argentina, lo que convierte a este país en el territorio con más españoles en el exterior.

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