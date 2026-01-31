Noelia Núñez, exdiputada del PP: "A Sánchez no le importa la humanidad ni los derechos humanos, sino solo él mismo"

La exdiputada del PP ha asegurado que el foco sobre la regularización de menores inmigrantes está sobre el cambio de discurso 'popular' cuando el presidente dijo en 2024 que era "imprescindible el retorno de quienes habían llegado a España ilegalmente".

Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular, ha sostenido en 'laSexta Xplica' que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le importa la humanidad ni los derechos humanos, sino solo él mismo".

Así, la 'popular' ha asegurado que el foco sobre la regularización de menores inmigrantes que anunció el socialista está sobre el cambio de discurso del PP cuando el jefe del Ejecutivo dijo en 2024 que era "imprescindible el retorno de quienes habían llegado a España ilegalmente".

Se pregunta así "por qué Pedro Sánchez en agosto de 2024 decía que era imprescindible retornar de las personas que habían llegado ilegalmente a España y ahora plantea esta regularización masiva".

"Sánchez ha encontrado la carambola perfecta y utiliza, que eso sí que es deleznable, a las personas en situación irregular en nuestro país para contentar a Podemos, por un lado, para ver si así LE aprueban lo que propone Junts y así también consigue aguantar un ratito más en Moncloa", añade.

Es por ello que Núñez expone que al presidente "no le importa ni la humanidad, ni los derechos humanos, ni la situación de estas personas": "A Sánchez solo le importa Pedro Sánchez y seguir en la Moncloa y está utilizando la situación de estas personas para ganarse el favor de Podemos por un lado y el favor de Podemos de Junts por el otro", sentencia.

