Una mujer que tiene que coger un avión para ir a trabajar en Mallorca: "Me sale más barato que alquilar una habitación"

"No puedo acceder a ella en Mallorca porque una simple habitación me cuesta 500 euros, sin tener en cuenta finanza y aval", explica Julia Sintes, una residente de Menorca que trabaja en Mallorca.

Julia Sintes vive en Mahón, Menorca, pero trabaja en Palma, Mallorca, por lo que todos los días tiene que coger un avión para ir a trabajar. "La vivienda es un derecho y está amparada en la Constitución", recuerda la joven, que insiste en que "todo el mundo debería tener derecho a ella tenga los recursos que tengas".

"No puede ser que alguien no pueda tener derecho a ella porque le falten recursos", destaca Julia, que reflexiona: "En mi situación, ahora mismo, no puedo acceder a ella en Mallorca porque una simple habitación me cuesta 500 euros, sin tener en cuenta finanza y aval". "Por unos meses que trabajo no tengo la oportunidad de acceder a ella", asegura la joven.

Y es que le sale más caro alquilar una habitación esos meses, que comprar un billete de avión que, al ser residente de Islas Baleares, le sale con un 75% de descuento.