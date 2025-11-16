Maestre revela que "un jefe de seguridad" de Vito Quiles es un "neonazi conocido" que "fue a la despedida del líder de un grupo con causas por narcotráfico"

"Ya no es solo la vinculación con grupos neonazis peligrosos, sino que estamos hablando de relaciones con una banda de narcotraficantes, en la que ahora mismo el líder está en prisión provisional", ha señalado el periodista en referencia a "uno de los jefes de seguridad de Vito Quiles".

Vito Quiles estuvo hace unos días en la Universidad de la Laguna, en las Islas Canarias, en ese 'tour' que le está llevando por diferentes universidades, "donde la Policía acaba la policía interviniendo y donde va escoltado por una serie de guardaespaldas, de seguridad", ha señalado José Yélamo, para destacar que Antonio Maestre tiene información sobre "uno de esos personajes que le acompaña, uno de esos escoltas".

En ese momento, Maestre ha indicado que se trata de "un neonazi conocido" que está "vinculado a una organización". "En una fotografía en la que se le puede ver con una camiseta roja y la esvástica blanca es la despedida del soltero del líder de 'Suburbios Film', que fue detenido el pasado mes de septiembre en una operación de la Policía Nacional, desmantelando al grupo 'Suburbios Film', que son un grupo neonazi que tenía causas por narcotráfico y a quienes se les incautó armas de fuego, 100.000 euros en efectivo, y tenían hasta un coche caleteado para transportar la droga".

Así, el periodista ha subrayado que él es "uno de los jefes de seguridad de Vito Quiles". "Ya no es solo la vinculación con grupos neonazis peligrosos, sino que estamos hablando de relaciones con una banda de narcotraficantes, en la que ahora mismo el líder de esa banda está en prisión provisional después de la operación del pasado 25 de septiembre que formó la Policía Nacional y el Ministerio del Interior", ha apuntado, tras lo que ha añadido un "apunte personal": "El líder de esa banda intentó agredirme y tiene una denuncia por intento de agresión; esos son los jefes de seguridad de Vito Quiles".

