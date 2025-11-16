Leonor Paqué, sobre el cura que abusó de ella: "Seguimos viendo a estas personas homenajeadas, es una rabia tremenda"

Andrea Ropero charla con esta periodista y escritora que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan solo ocho años. Su agresor fue un religioso. Paqué ha querido dar voz a otras víctimas en 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión'.

La periodista y escritora Leonor Paqué fue abusada sexualmente por un religioso cuando tenía ocho años. Para dar voz a otras personas que, como ella, sufrieron abusos en su infancia, perpetrados por miembros de la iglesia, ha recorrido el país en el documental 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión'.

Paqué decidió visitar la tumba de su agresor. "Hay quien te pregunta: 'Leonor, ¿por qué has querido ir?'", expone. La periodista explica a Andrea Ropero que, "cuando alguien te agrede, no solamente sexualmente, me imagino que, en cualquier caso, de esa persona quieres saberlo todo".

"Él era una persona muy mala, había conseguido ser reconocido como una persona que ayudaba a las familias pobres", cuenta. Ese poder le permitió entrar "en cualquier lugar". Leonor explica que vio su nombre en la web del Obispado de Bilbao ya que fue homenajeado y su nombre sigue ahí.

"Esa es otra cosa que nos pasa, que seguimos viendo a esas personas agresoras homenajeadas, que es una rabia tremenda", expone, "es como el mundo al revés".

