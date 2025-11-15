Cristina Almeida, sobre la manifestación de neonazis en Madrid: "Es terrible que veamos brazos en alto en las calles"

En sus palabras, ha puesto el foco en la educación y en la "memoria": "No se ha estudiado la historia y no se explica que eso fue un golpe militar contra un Gobierno legítimo".

Cristina Almeida ha estado en laSexta Xplica para hablar de la manifestación de neonazis en las calles de Madrid. En sus palabras, ha expresado que "la libertad de expresión es admitir la democracia como un derecho": "No estoy dispuesta a que sea esto".

"Nos enteramos que ha habido tiros en una manifestación que estaba autorizada. Delegación del Gobierno está en la inopia. La pide, ¿quién la pide? ¿Uno por libre o es una organización? Puede que esté legalizada, y habrá que plantearse cómo ilegalizar una serie de situaciones que no son de la democracia. No pueden usar la democracia para destruirla", ha afirmado.

Y pone el foco en la educación: "No se ha estudiado la historia. No se tiene la memoria como asignatura obligatoria. No se explica que fue un golpe militar contra un Gobierno legítimo. Que se diga la conquista de la República. Todo esto hace que conozcamos el país".

"A estos les encanta la guerra, son como niños. Es terrible que veamos en las calles brazos en alto y esos gritos", ha dicho para concluir.

