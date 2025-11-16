Monrosi: "Feijóo y Abascal son los que han sostenido políticamente al sinvergüenza e indigno de Mazón durante un año"

El periodista considera que en Valencia "no se va a producir un acuerdo, sino la sumisión del Partido Popular a Vox". "El PP ya ha demostrado en cada comunidad en la que ha necesitado a Vox que está dispuesto a pasar por debajo del futbolín en la agenda ultra que le imponga", ha criticado.

Así, el periodista ha recordado que "Mazón está obligado a comparecer en el Congreso de los Diputados". "Para el lunes se puede ir a una baja médica a lo mejor con ayuda de alguien, pero eso no va a impedir que el señor Mazón tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Y a mí me parece interesante ver hasta qué punto se va a escenificar el lunes en la comparecencia de Mazón cómo esto ya no es un problema ceñido a la Comunidad Valenciana, para la derecha y para el PP, sino que es un problema general", ha manifestado.

En este sentido, Monrosi ha destacado que "durante la comparecencia de las víctimas de la DANA, con algunos testimonios tremendos de personas que habían perdido a dos de sus hijos, a su marido o a su padre, con situaciones tremendas, los diputados del Partido Popular y de Vox fueron los únicos de la comisión que no eran capaces de mirar a la cara ni de aplaudir los testimonios de las víctimas, y se ponían a mirar al techo o a sus teléfonos móviles".

"Vamos a ver también cuál es el papelito de los diputados del Partido Popular en la comparecencia de Mazón, y también de Vox, porque si alguien ha sostenido políticamente al sinvergüenza e indigno de Mazón durante el último año, han sido dos personas: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal", ha concluido.

