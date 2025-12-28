Antonio Maestre defiende "bajar impuestos y no regular el precio del alquiler": "No me gusta ideológicamente, pero es efectivo"

Antonio Maestre afirma que para solucionar el problema de la vivienda "hay que ir a medidas que se han demostrado eficientes y que se basan en no coger los marcos de cada ideología": "Si te gustan o no ideológicamente da igual".

Antonio Maestre afirma que no va a "alimentar el ego de especuladores" y asegura que está "a favor de bajar los impuestos y de que no se regule el precio del alquiler". "Hay que romper los marcos ideológicos en lo que tiene que ver con la vivienda si de verdad se quiere solucionar el problema", asegura el periodista, que explica que "hay que ir a medidas que se han demostrado eficientes y que se basan en no coger los marcos de cada ideología".

"Decir que hay que bajar impuestos o regular el alquiler no funciona, lo que funciona son medidas multifactoriales destinadas a solucionar el problema de la vivienda", asegura Maestre, que insiste en que "hay que fijarse en las medidas efectivas": "Si te gustan o no ideológicamente da igual, a mí hay algunas que no me gustan pero se han demostrado efectivas y tengo que aceptarlas".

"Cuando hablo de bajar impuestos hablo de los de la producción", explica Antonio Maestre, que detalla: "Hay que generar muchas viviendas, somos más personas y familias, necesitamos más vivienda y se consiguen construyendo". "Pero, cuidado, hay que bajar impuestos a la producción, pero hay que subirlos a otros, como a los multipropietarios, para que san imposible que una persona tenga 200 pisos para evitar la especulación", asegura Maestre, que explica otra medida: "Hay que tasar el suelo ocioso, porque no se puede tener suelo sin construir".

"Luego vivienda social a gran escala y siempre estable", destaca Antonio Maestre, que afirma que esta vivienda social "que llegue a superar hasta el 20% del total del mercado para copetir". Además de "subsidios bien diseñados", destaca el periodista, que afirma que ahora "muchos no sirven". Por último, "regular el alquiler, pero no congelar los precios", ya que asegura que "eso no funciona". "Si hiciéramos todo esto, tardaríamos en vez resultados 15 o 20 años", concluye el también escritor.

