Trump amenaza a Irán con intervenir para "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos", después de que al menos seis personas, entre ellas un agente, murieran en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump en Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, desde donde ha advertido de que están "listos y preparados para actuar".

El jueves, miles de personas marcharon por varias ciudades iraníes para protestar por el deterioro de la situación económica, agravada con caídas históricas de la moneda local, el rial, la crisis energética, o la escasez de agua.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, y decenas de detenidos y heridos.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos. En los últimos días Trump volvió a advertir al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos como los que llevó a cabo en Junio junto a Israel y que mataron a unas 1.000 personas.

Irán advierte que cualquier interferencia extranjera tendrá graves consecuencias

Irán ha rechazado las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que acudiría en ayuda de los manifestantes en el país persa en caso de represión estatal, y ha advertido de que cualquier interferencia extranjera tendría graves consecuencias.

"Trump debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos", ha señalado en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

Larijani ha alertado de que el pueblo estadounidense debe saber que "Trump inició esta aventura. Deben ser cuidadosos con la seguridad de sus soldados". El funcionario ha sugerido que las declaraciones de Trump y de las autoridades israelíes en apoyo a las protestas evidencian "lo que estaba sucediendo entre bastidores". "Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de los actores disruptivos", ha señalado.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, durante los cinco días de protestas que comenzaron el domingo pasado han muerto hasta ahora seis personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

Aunque el detonante de las protestas en Irán fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica. Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42%, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52% respecto al mismo período del año anterior.

