Una madre pilla a su hijo comiéndose las cenizas del abuelo: "Tanto decir a los nietos '¡Ay, que me lo como!' y al final..."

Suceso sorprendente el que grababa una madre de Reino Unido al cazar a su hijo in fraganti: "Se ha comido las cenizas de mi padre", afirma en este vídeo que ya se ha vuelto viral.

Todo el mundo conoce que los niños son capaces de trepar hasta cualquier sitio, coger cualquier cosa y acabar llevándosela a la boca.

Lo que no se podía imaginar una madre del Reino Unido, era lo que su hijo estaba a punto de hacer: "Se ha comido las cenizas de mi padre", afirmaba la mujer en un vídeo que ya se ha convertido en viral.

"El niño pensó: ¡Qué guay, una urna de pica pica!", ironiza Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que el niño "quería mucho al abuelo".

"Tantos abuelos diciendo al nieto: '¡Ay que me lo como!', y al final terminó haciéndolo el nieto", comenta por su parte Iñaki Urrutia.

