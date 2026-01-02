La víspera de Reyes será blanca, con nevadas en poblaciones de diversas zonas del país

Los detalles La interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire del Ártico dejará ambiente muy frío en los próximos días, con un episodio de lluvias fuertes y nevadas copiosas en cotas muy bajas.

La borrasca 'Francis' traerá lluvias y nevadas a España, afectando especialmente al Golfo de Cádiz, Andalucía, Levante y la Comunitat Valenciana. Las lluvias más intensas se esperan el sábado y domingo, con nevadas en cotas bajas del norte y centro peninsular. El lunes, víspera de Reyes, se prevé un descenso significativo de temperaturas, con heladas en el norte, centro y este del país, y nevadas en el Cantábrico y el interior oriental. En la Comunitat Valenciana, se ha emitido un aviso especial debido a las lluvias y nevadas, especialmente en Castellón, Valencia y l'Alcoià. Se recomienda precaución en las carreteras y seguir las actualizaciones meteorológicas.

La borrasca 'Francis' provocará un episodio de lluvias y nevadas en España durante los próximos días. Las lluvias más abundantes se producirán el sábado en el entorno del Golfo de Cádiz y el domingo en zonas del oeste y del sur de Andalucía, así como en el área mediterránea del Levante. Estas precipitaciones podrán ser fuertes, estar acompañadas de tormenta y ser persistentes.

En cuanto a las nevadas, ha precisado que hay todavía mucha incertidumbre de dónde se van a producir y en qué zonas serán las más copiosas. En un principio, el sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte y el domingo en áreas sobre todo del norte y del centro de la Península. Ya el lunes podría nevar en el entorno de la cordillera cantábrica y en amplias zonas del interior oriental peninsular y de la zona centro.

El lunes día 5, víspera de Reyes, también hay una gran incertidumbre en cuanto al pronóstico. Según la AEMET, es probable que se registren nevadas en cotas bajas del Cantábrico así como en el interior oriental peninsular, sobre todo en zonas de Cataluña, Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía oriental. A su vez, también podrá nevar en la zona centro.

En lo que respecta a las temperaturas, éstas continuarán bajando este día, por lo que será una víspera de Reyes "muy fría" en todo el país, con heladas en el norte, centro y este que podrán ser fuertes de forma local. En este día no se llegará a 5ºC en amplias zonas y algunas ciudades como Ávila podrán estar bajo cero durante toda la jornada. Además, lloverá en el norte de las islas en Canarias.

Aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunidad Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana, con descenso de las temperaturas, a causa de la borrasca Francis, a partir de este sábado y que se extenderá en días posteriores coincidiendo con el fin de semana y la festividad de los Reyes Magos.

Como consecuencia de la borrasca pueden producirse chubascos en la zona del cabo de la Nao y precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas en el interior de Castellón y Valencia así como en la comarca alicantina de l'Alcoià.

Emergencias pide prestar atención a la seguridad vial y circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad y aconseja, en caso de emergencia, llamar al 112.

Según Emergencias, en la Comunitat Valenciana las nevadas serán "especialmente relevantes" en el interior de Castellón y Valencia y en la comarca de l'Alcoià mientras que a partir del día 6 "el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión".

Debido a la "compleja interacción" entre los diferentes elementos que constituyen la llegada de la borrasca Francis y la formación de otra estacionaria sobre Escandinavia y altas presiones en el Atlántico Norte, el pronóstico "presenta una excepcional incertidumbre en este momento", en especial sobre la extensión e intensidad de las zonas de nevada, por lo que se recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días.

En la Comunitat Valenciana el episodio se podría empezar a manifestar a partir de este sábado, con chubascos en la Nao y los días siguientes en las otras zonas. Según informa la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en su cuenta de X, el cambio de tiempo se va a desarrollar en dos fases: primero habrá un temporal de lluvias desde mañana por la noche y el domingo y, a partir del lunes, una entrada de aire "muy frío" que va a provocar nevadas en zonas de interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante.

Con viento de nordeste, las precipitaciones más abundantes se registrarán en el sur de Valencia y norte de Alicante, las mejor expuestas al gregal. En estas zonas serán persistentes y localmente fuertes.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha informado a los municipios y organismos con competencias en gestión de emergencias para que mantenga la necesaria atención y seguimiento de los avisos emitidos para activar con antelación planes de protección civil y protocolos de actuación y establecer medidas preventivas.

