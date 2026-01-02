La NASA volverá a la Luna después de más de 50 años: así será la misión Artemis II

Harrison Schmitt, recoge muestras lunares con una cuchara de muestreodurante la misión a la Luna de 1972

¿Por qué es importante? La agencia ha comunicado que la ventana de lanzamiento se abrirá el próximo 6 de febrero y se extenderá hasta abril. El objetivo de la misión es verificar que el cohete Space Launch System y la cápsula Orión funcionan según lo planeado.

La NASA ha anunciado que la misión tripulada Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto entre el 6 de febrero y abril, marcará el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar tras más de cinco décadas. Este vuelo de prueba de 10 días será el primero tripulado del programa Artemis y un paso crucial para establecer una presencia humana sostenida en la Luna. La tripulación incluye a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán en la nave Orión. Su objetivo principal será verificar el funcionamiento de los sistemas en el espacio profundo, crucial para futuras misiones.

La NASA ha anunciado este viernes que la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, marcando el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo, según ha informado la agencia espacial en un video publicado hoy. La misión representa un paso clave en los planes de Estados Unidos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación de Artemis II estará integrada por los astronautas de la NASA: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto, y Christina Koch, especialista de misión, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se desempeñará también como especialista de misión. Los cuatro viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán de manera segura a la Tierra. Será la primera vez que astronautas vuelen en el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en una misión tripulada, ambos de la NASA.

Durante el recorrido alrededor de la Luna, la tripulación tendrá como objetivo principal verificar que todos los sistemas de la nave funcionen según lo diseñado con humanos a bordo y en el entorno real del espacio profundo, una validación crítica para futuras misiones de exploración lunar. El programa Artemis busca establecer una presencia a largo plazo en la Luna con fines científicos y de exploración.

En septiembre pasado, los miembros de la tripulación de Artemis II anunciaron que la nave Orion llevará el nombre 'Integrity' (Integridad). A través del programa Artemis, la NASA planea enviar astronautas a explorar la Luna para impulsar el descubrimiento científico, generar beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, el próximo gran objetivo de la exploración espacial humana.

