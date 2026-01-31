Ahora

Protestas contra el ICE

Una mujer de 92 años cuenta a Ana Pastor su opinión sobre Trump: "Es un hombre horrible, un enfermo mental"

Asegura a la periodista que empezó a "protestar cuando Martin Luther King caminaba por las calles" y que lo que está ocurriendo en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos "es un crimen".

Ana Pastor ha viajado hasta el corazón de Minnesota, en Minneapolis, donde las calles se han llenado de manifestantes que claman contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y sus actuaciones. Allí, ha conocido a una mujer de 92 años que le ha expresado su más sincera opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una de las imágenes que más ha impactado a la periodista es la de esta mujer, que lleva protestando en Estados Unidos desde hace decenas de años y también ha querido estar frente al edificio en el que residen los agentes y donde los manifestantes siguen protestado.

"Empecé a protestar cuando Martin Luther King caminaba por las calles, así que llevo muchotiempo haciéndolo", narra esta mujer a Pastor desde Minneapolis.

En cuanto a su opinión sobre el mandatario republicano, asegura que es "un hombre horrible, un enfermo mental y está dañando al mundo entero".

Asimismo, sostiene que lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad contra los hispanos "es un crimen": "Creo que es horrible lo que han hecho".

