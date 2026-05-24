Bastida responde a Daniel Esteve (Desokupa) tras la agresión: "Tengo que decir para la tranquilidad de todos que estoy vacunado"

El periodista de laSexta, Javier Bastida, interviene en laSexta Xplica después de que Daniel Esteve de Desokupa le agrediera para responderle y analizar la marcha ultra del sábado en Madrid.

Daniel Esteve, de Desokupa, se ha acordado de laSexta Xplica en un vídeo difundido recientemente, y José Yélamo no ha dudado en responderle desde el plató asegurando que "de cómico está bastante justo".

En el programa también ha intervenido Javier Bastida, después de haber sido agredido por Esteve durante la marcha ultra contra el Gobierno celebrada en Madrid. El redactor trató de preguntar a Víctor de Aldama cuando Esteve decidió intervenir, empujándole y tirándole el micrófono al suelo.

"He de deciros, para tranquilidad de todos, que estoy vacunado. Si me veis por la redacción, no tengáis ningún problema", comenta Bastida con ironía. Para el periodista, el mensaje lanzado por Esteve "forma parte de su estrategia". "Ellos viven de estos momentos durante tres, cuatro o cinco días y los monetizan", explica.

Yélamo considera especialmente llamativo que una manifestación convocada "contra la corrupción" estuviera encabezada por Víctor de Aldama, a quien define como "un corrupto declarado". "Yo estoy muy preocupado. Dani Esteve había citado a sus seguidores a una hora concreta para hacerse fotos con ellos y han pasado media hora, cara al sol, posando con muchísima gente", relata Bastida.

El equipo de laSexta, asegura, prefirió no interrumpir ese momento: "Hemos visto incluso cómo una señora decía que, para ella, Aldama debería ser el próximo presidente del Gobierno". "Esto ni Berlanga", lamenta.

Cuando la marcha retomó el recorrido, Bastida preguntó a Aldama por la supuesta financiación irregular del PSOE. "Vuelvo a insistir sobre si hay algo escandaloso que pueda aparecer en el auto o en la pieza separada que sigue abierta, y es entonces cuando me empuja por primera vez", relata sobre la agresión sufrida. "En todo momento estábamos rodeados por ese perímetro de seguridad porque Daniel Esteve ejerce como escolta de Víctor de Aldama. Decide coger el micrófono y tirarlo al suelo", añade, antes de aclarar que "en ningún momento" se dirigieron directamente a Daniel Esteve.

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