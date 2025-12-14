Monrosi: "A este Gobierno lo sostiene el hecho de que la alternativa pase por la ultraderecha fascista de Vox"

El Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los casos de corrupción y los escándalos internos han abierto el debate sobre el futuro de la legislatura y sobre si Pedro Sánchez logrará mantenerse en La Moncloa hasta 2027.

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en sus horas más críticas. Ya sea por los casos de corrupción que implican a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, o por los numerosos escándalos por presuntos acosos sexuales dentro de las filas socialistas, el más sonado el de Paco Salazar, la situación política es cada vez más complicada.

Ante este escenario, muchos se preguntan si Pedro Sánchez aguantará en la Moncloa hasta 2027 o si, por el contrario, optará por convocar elecciones anticipadas.

"En circunstancias normales, esta legislatura sería absolutamente insostenible", opina José Monrosi en laSexta Xplica. "El nivel de inmundicia en el que está envuelto el propio partido socialista y Gobierno y también porque estamos en una legislatura absolutamente yerma en lo legislativo", añade el periodista.

Asimismo, Monrosi señala que el Ejecutivo se mantiene en pie porque "lo sostiene que la alternativa" para una moción de censura tenga que "pasar por la ultraderecha fascista de Vox".

