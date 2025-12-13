Santiago Martínez-Vares, tajante con Pedro Sánchez: "El presidente del Gobierno no ha hecho nada más que resistir"

En este vídeo de laSexta Xplica, Santiago Martínez-Vares da su opinión sobre la gestión de Pedro Sánchez ante las últimas polémicas que rodean a su partido. "Sánchez vive instalado en una realidad paralela", señala el asesor político.

El Gobierno cierra este 2025 enredado en presuntos casos de acoso y corrupción. "Sánchez vive instalado en una realidad paralela. En una realidad absolutamente paralela a la que vive el resto de nuestro país", señala Santiago Martínez-Vares en laSexta Xplica.

El asesor político considera que Pedro Sánchez se ha "encerrado en la Moncloa" y piensa "resistir a toda costa" en la presidencia pase lo que pase, sin convocar unas elecciones anticipadas.

Asimismo, Martínez-Vares comenta que lo ocurrido hoy ante la Audiencia Nacional con la declaración de Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández por los amaños en los contratos de la SEPI le recuerda lo sucedido en Andalucía con los ERE.

"Esta última semana han pasado muchas cosas y lo último que ha pasado es que hoy estaban declarando ante la Audiencia Nacional por una pieza tres señores… esto de la SEPI me recuerda a los ERE de Andalucía, me recuerda mucho a esa mecánica", apunta el colaborador.

