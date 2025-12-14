Ahora

Debate en laSexta Xplica

Gonzalo Bernardos: "Al estar el alquiler en máximos históricos, la única posibilidad de los jóvenes es comprar"

El economista ha alabado a un joven que afirma estar ahorrando para poder comprarse una casa en el futuro.

Gonzalo Bernardos: "Al estar los alquileres en máximos históricos, la única posibilidad de los jóvenes es comprar"

Para Gonzalo Bernardos, la mejor opción actualmente en el sector inmobiliario es la compra de una vivienda. Y así lo ha expresado durante el debate de laSexta Xplica.

"Al estar el alquiler prácticamente en la mayoría de ciudades en máximos históricos, la única posibilidad que tenéis la mayoría de los jóvenes es comprar", ha señalado.

Porque el economista ha explicado que "a través de soluciones populistas el mercado del alquiler está muerto". "Y comprar te ofrece una posibilidad", ha añadido.

"Que cuando seas mayor, no tener que estar pagando un alquiler, no tener una inseguridad y tener incluso una segunda pensión a través de vender la nueva propiedad. Me gustaría que la mayoría de los jóvenes pensaran que ahorrar todo lo que puedan es el camino para una vida mejor", ha concluido.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Xplica aquí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pesadilla antes de Navidad: la semana horribilis de un PSOE cada vez más dividido por las denuncias de acoso sexual
  2. Sánchez se aferra a su manual de resistencia frente a los escándalos: "Afrontar los debates, proponer soluciones y optar por la verdad"
  3. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  4. La semana más difícil para Sánchez: la trama Leire Díez pone en jaque a un PSOE acorralado por la corrupción
  5. Muere una niña de siete años y dos personas resultan heridas por un atropello múltiple en Palma
  6. "Es el mejor literato, el mejor músico y el mejor poeta": cientos de personas despiden al "dios" Robe en Plasencia