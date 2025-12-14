Gonzalo Bernardos: "Al estar el alquiler en máximos históricos, la única posibilidad de los jóvenes es comprar"

El economista ha alabado a un joven que afirma estar ahorrando para poder comprarse una casa en el futuro.

Para Gonzalo Bernardos, la mejor opción actualmente en el sector inmobiliario es la compra de una vivienda. Y así lo ha expresado durante el debate de laSexta Xplica.

"Al estar el alquiler prácticamente en la mayoría de ciudades en máximos históricos, la única posibilidad que tenéis la mayoría de los jóvenes es comprar", ha señalado.

Porque el economista ha explicado que "a través de soluciones populistas el mercado del alquiler está muerto". "Y comprar te ofrece una posibilidad", ha añadido.

"Que cuando seas mayor, no tener que estar pagando un alquiler, no tener una inseguridad y tener incluso una segunda pensión a través de vender la nueva propiedad. Me gustaría que la mayoría de los jóvenes pensaran que ahorrar todo lo que puedan es el camino para una vida mejor", ha concluido.

