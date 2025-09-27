Monrosi asegura que el Gobierno ve un "desgaste político bastante limitado" en la investigación contra Begoña Gómez

El periodista ha comentado que las "preocupaciones del Gobierno" se centran más en el escándalo de corrupción que involucra a Santos Cerdán.

José Enrique Monrosi, en laSexta Xplica, ha señalado que, según las informaciones que ha recogido, el "desgaste político" que el Gobierno considera que le puede ocasionar la causa contra Begoña Gómez es "bastante limitado".

"Las preocupaciones del Gobierno en cuanto al desgate de cara a la ciudadanía en los tribunales tienen más que ver con el escándalo de corrupción que mantiene a Santos Cerdán en prisión y de lo que curiosamente el PP habla muy poco para centrarse en la familia del presidente del Gobierno", ha añadido.

Eso sí, el periodista ha matizado que desde el Ejecutivo "sí asumen que va a haber un desgaste personal aún mayor en el caso de la pareja del presidente del Gobierno y, sobre todo, en el caso del hermano del presidente del Gobierno".

Además, Monrosi ha comentado que "hay que explicar en qué contexto suceden estas causas": "Tienen que ver con una forma de hacer política que se centra en la deshumanización del adversario, en la destrucción de vidas personales y en la erosión de las instituciones".

"La denuncia contra Begoña Gómez llegó un mes después de que 'elDiario.es' publicase la información que acreditaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigada por un fraude fiscal que había reconocido su propia defensa. Y la cronología explica mejor el fondo de la cuestión y en qué punto estamos", ha recordado.

