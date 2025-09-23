El tenso debate entre Afra Blanco y Jorge Branger: "¿Eres feminista?"

El debate sobre los 'fachavales' encendió el plató de laSexta Xplica, sobre todo entre Afra Blanco y Jorge Branger. La sindicalista se confrontó al emprendedor dejando claras sus posiciones sobre feminismo, los privilegios y el uso del término "fascismo".

El programa laSexta Xplica abordó este fin de semana el fenómeno creciente del apoyo a la extrema derecha entre sectores juveniles, conocidos en redes como 'fachavales'. Un debate que no tardó en calentarse, especialmente tras la intervención de Afra Blanco.

"¿Por qué os sentís amenazados? ¿Por las pensionistas, el colectivo, los migrantes, por las mujeres y el feminismo? ¿Qué os hemos robado? ¿El privilegio? ¿El de decidir sobre nuestras vidas?", preguntó abiertamente en el plató, a lo que el presentador José Yélamo sugirió si se estaba refiriendo a Jorge Branger, presente en el plató.

"Te estás retratando a ti misma. La izquierda está obsesionada con todos los defectos del mundo y se creen revolucionarios", replicó el emprendedor, a lo que Afra respondió rápidamente: "¿Entonces, eres feminista?". "Define feminista", contraatacó Branger.

Blanco apuntó una definición clara: "La igualdad real entre hombres y mujeres. Eso es feminismo". "Bajo esa premisa, sí, soy feminista", respondió Branger. "¡Es la única premisa!", zanjó Afra, sin dejar lugar a matices.

Tras el enfrentamiento, Afra Blanco volvió a dirigirse a Yélamo: "¿Sabes qué pasa? Que se sienten amenazados porque están perdiendo un privilegio que jamás debió de ser suyo. Nunca debieron decidir sobre nuestras vidas: cómo vestíamos, si podíamos salir, estudiar o trabajar, o para cuántos y quiénes cocinar".

Por su parte, Branger defendió su postura asegurando que "España es el único país en el que por llevar la bandera te llaman fascista". "Fascista te has llamado tú solo", concluyó Afra Blanco.