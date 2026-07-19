Miguel Ángel Campos, sobre el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Por lo que ves ahí, llevaba una vida muy austera"

"El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE lleva en el pecado la penitencia", opina Gabriel Sanz en laSexta Xplica. "Santos Cerdán, por lo que ves en el informe de la UCO, llevaba una vida muy austera. Se cuidaba muy mucho de que se notara", responde Miguel Ángel Campos.

"El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE lleva en el pecado la penitencia", opina Gabriel Sanz en laSexta Xplica, acerca del peso que Santos Cerdán y Ábalos han tenido en el partido hasta hace relativamente poco tiempo.

El periodista afirma que Pedro Sánchez todavía no ha respondido al motivo por el que "sabiendo lo que se sabía" -porque él no se cree que el presidente no lo supiera, aclara- recuperó a Ábalos para las listas de las Generales de 2023 y además, mantuvo a Santos Cerdán en el 41ª Congreso Federal en Sevilla de secretario general del PSOE.

"Santos Cerdán, por lo que ves en el informe de la UCO, llevaba una vida muy austera. Se cuidaba muy mucho de que se notara", responde Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de la Cadena Ser, en el programa de laSexta.

José Yélamo, presentador del espacio, recuerda que el restaurante más visitado por Santos Cerdán -al que acudió hasta en 49 ocasiones- no es un establecimiento "de lujo". "Se trata de un restaurante de precio medio", destaca. "No estamos justificando nada, los hechos son gravísimos, pero se cuidaba de que se supiera nada, era pícaro para eso", indica Yélamo.

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