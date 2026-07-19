Afra Blanco señala el "elemento clave" en el problema de los salarios: "No escuchamos a los empresarios reivindicar"

La sindicalista ha puesto en el foco a la vivienda por unos precios que se han "desacoplado" del ritmo de los sueldos en España. "El trabajo debe dar un salario para vivir dignamente, no para sobrevivir".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación de los salarios en España. La sindicalista, en sus palabras, ha marcado la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y los "salarios suficientes". "El trabajar debe dar un sueldo para vivir dignamente y no para sobrevivir", ha expuesto.

Y ha señalado lo que para ella es "el elemento clave" de la situación salarial en España: "Hemos hablado mucho de ello. Es la vivienda".

"Se ha desacoplado del ritmo de los salarios en España. En esta lucha estamos casi todos, los empresarios que pagan los salarios y que no les escuchamos revindicar que necesitamos viviendas para poder vivir", ha explicado.

E insiste: "Esto es para no tener empresarios quejándose de que no hay trabajadores que quieran ir a trabajar en verano, que les están alquilando una bañera por 400 euros".

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