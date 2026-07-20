Miles de personas celebran en Madrid la victoria "histórica" de España en el Mundial: "¡Ya tenemos la segunda!"

Aficionados españoles celebran la victoria de España en la final del Mundial 2026 en el Movistar Arena de Madrid

Los detalles Más de 35.000 personas en la Plaza de Colón y 15.000 en Puente del Rey han vibrado con el gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido frente a Argentina, que ha supuesto la segunda estrella para nuestro país.

Miles de personas se congregaron en Madrid para celebrar la victoria de la selección española en el Mundial, donde los lemas como "Yo soy Español" resonaron entre el clamor de los aficionados. La Plaza de Colón y Puente del Rey fueron epicentros de júbilo tras el gol de Ferrán Torres en la prórroga contra Argentina, asegurando el segundo Mundial para España. La emoción se extendió a las calles abarrotadas y a las pantallas instaladas por el Ayuntamiento. A 16 años del triunfo en Sudáfrica, España celebra su segunda estrella, alimentando la esperanza de una nueva era dorada en el fútbol.

Miles de personas celebran en Madrid la victoria de la selección española en el Mundial. "Yo soy Español" o "Argentino el que no vote" son los lemas que se escuchan al son de los claxons de los coches que cruzan frente a los bares abarrotados de la capital, mientras resuenan los gritos de júbilo de 35.000 personas en la Plaza de Colón y 15.000 en Puente del Rey, que han vibrado con el gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido frente a Argentina, que ha supuesto el segundo Mundial para España.

La victoria contra Argentina ha llenado unas calles que ya estaban abarrotadas durante el partido. "Es histórico", se decían unos aficionados a otros tras el pitido final, mientras que otros coincidían en que "es una victoria merecida" por el "dominio absoluto" de la selección española.

Además, también ha habido quien ha anunciado el inicio de una "era española" en el fútbol de selecciones. "¡Ya tenemos la segunda!", ha celebrado otro aficionado, quien ha afirmado que "podemos conseguir otra en cuatro años" y ha destacado la juventud del equipo que ha devuelto a España a la cima del fútbol mundial.

Centenares de personas se han reunido en torno a las pantallas que ha habilitado el Ayuntamiento de Madrid para ver la final del Mundial celebrada en New Jersey (EEUU). La tensión se ha palpado a lo largo de todo el encuentro y, en especial, tras el gol anulado a España en el alargue. Así, se han llegado a escuchar gritos contra el presidente de la FIFA, organismo organizador del torneo, Gianni Infantino.

Sin embargo, 16 años después, España ha conseguido su segunda estrella tras el gol de Iniesta en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, que supuso el primer triunfo de la Selección en un campeonato del mundo de fútbol masculino.

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