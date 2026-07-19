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Miguel Ángel Campos: "En la pieza de corrupción en los negocios del novio de Ayuso está habiendo una lentitud inusitada"

El periodista de Tribunales analiza en laSexta Xplica si el caso de González Amador está tardando o no en ser juzgado y señala los motivos tras estos tiempos.

Miguel Ángel Campos: "En la pieza de corrupción en los negocios del novio de Ayuso está habiendo una lentitud inusitada"

¿Está tardando "bastante" en ser juzgado González Amador? Es lo que muchos se preguntan al comparar la celeridad con la que se tratan ciertas causas. Según apunta el periodista de Tribunales de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos en laSexta Xplica, "la instrucción de los dos delitos fiscales y la falsedad documental ha ido bastante rápida y adecuada en el tiempo".

Además, comenta que esto es algo especialmente reseñable si tenemos en cuenta que González Amador ha puesto "muchas trabas" a esta instrucción. "Se negó a declarar en varias ocasiones, algo de lo que está en su derecho. Pero él ha sido uno de los responsables de las dilaciones en esa fase", señala.

También señala que los juzgados de Plaza Castilla están saturados. "Cuesta mucho encontrar fecha para poder señalar el juicio oral", indica. Pero no duda en afirmar que "en la pieza de corrupción en los negocios está habiendo una lentitud inusitada".

"El juez Antonio Viejo se hizo cargo de este juzgado en octubre. Hasta noviembre no dio a los agentes de la UCO la orden para poder realizar ese informe para Alberto González Amador", destaca. "Luego tardó seis meses en un auto solo cinco páginas, a 34 días por página de redacción, en comunicar a la UCO que autorizaba al análisis de las cuentas y rechazaba otros trámites que los agentes consideran fundamentales, que es la inspección tributaria de 2014 hasta hoy y los datos de la Seguridad Social".

Para Miguel Ángel Campos, está "poniendo trabas a esa instrucción de los negocios de Alberto González Amador".

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