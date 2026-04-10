Gabi Sanz: "Ábalos y luego Santos Cerdán convirtieron al PSOE en una organización criminal"

El periodista de 'Vozpópuli' ha hecho un balance del juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama: "Ya puede decirnos Ferraz que no ha entrado dinero ilegal, pero ¿cómo nos creemos todo eso? Después de escuchar al hermano de Koldo decir que él sí iba a recoger dinero".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'Vozpópuli' Gabi Sanz ha hecho un balance de la primera semana del juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas.

Sanz ha cargado especialmente contra la estrategia de defensa del exministro y el impacto político del caso: "Vamos a ver, frente a estas imágenes obscenas, frente a la indecencia de un José Luis Ábalos que, in extremis y para intentar salvarse, hace que aquella que nos presentó a todos como su pareja quiera hacernos ver ahora que era una prostituta… el PSOE, el Gobierno, Moncloa, Ferraz pueden intentar cualquier estrategia de control de daños, pero yo creo que es prácticamente imposible, porque en política normalmente lo que parece es, y esto es así desde hace ocho años".

El periodista ha ido más allá al poner el foco en los indicios que, a su juicio, cuestionan la credibilidad de las explicaciones oficiales: "La UCO en su informe decía que durante ocho años los sucesivos secretarios de Organización, primero Ábalos, luego Santos Cerdán, convirtieron la organización del PSOE en una organización criminal". Y ha añadido: "Ya puede decirnos Ferraz que no ha entrado dinero ilegal, pero ¿cómo nos creemos todo eso? Después de escuchar al hermano de Koldo decir que él sí iba a recoger dinero; después de escuchar a Carmen Pano decir que entregó en dos bolsas 90.000 euros, 45.000 y 45.000; después de escuchar a una administrativa de Ferraz decirle al juez del Supremo: 'A mí no me gustaba tener mucho dinero en el cajón'. ¿Por qué tenían dinero en el cajón?".

Un relato que, según Sanz, hace cada vez más difícil sostener la versión oficial y refuerza la idea de que el juicio puede acabar desvelando más contradicciones y responsabilidades.

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