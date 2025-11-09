"A la que yo veo el billetito el trabajador me da igual": la tajante respuesta de una autónoma a un empresario

Fadua Baaza, una joven autónoma, ha puesto el foco en los empresarios por la cada menos presente clase media en España. "Quieren tener más beneficios con más trabajadores con menos derechos", ha señalado.

Fadua Baaza, una joven autónoma, ha estado en laSexta Xplica para tratar la pérdida de poder adquisitivo que hay en España y de esa cada vez menos presente clase media. En su discurso ha apuntado a la actitud de los empresarios. "Quieren tener más beneficios con más trabajadores y con menos derechos", ha expresado.

"Llega un momento en el que la culpa es del que menos tiene. Los que están en un nivel más alto dicen que la culpa es de los demás. Que no han ahorrado, que no pagan...", ha dicho la joven.

Y prosigue sobre la actitud de los empresarios: "A la que yo veo billetito el trabajador me da igual. Todos queremos beneficios".

"Paga las horas extra. Si quieres que no suelte el boli a las cinco de la tarde paga esas horas al precio que toca. Si quieres que esté al día y contento dale sus derechos. Lo que no puede ser es 'perdona, si te doy tus derechos pierdo beneficios", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.