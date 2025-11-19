Jorge Branger: "Que Amancio Ortega pague más impuestos, pero no el pequeño autónomo que está empezando un negocio"

El debate sobre si los impuestos se pagan de forma justa en España centró el último programa de laSexta Xplica, donde el emprendedor Jorge Branger denunció las dificultades que afrontan los pequeños empresarios.

¿Se pagan los impuestos de manera justa en España? Planteó José Yélamo en este programa de laSexta Xplica. Durante el debate, Jorge Branger ofreció una visión crítica desde su experiencia personal como emprendedor, apuntando a la desconexión entre los impuestos que paga y lo que recibe: "El problema es que a mí no me atiende un médico de cabecera en dos días, sino que tardan semanas en contestar".

"Ninguno de los presentes iríamos a una fiesta si no estamos invitados, y eso es lo que pasa en España con autónomos y con los pequeños emprendedores, que no somos bienvenidos", comparó el emprendedor, quien se dirigió a la sindicalista Afra Blancopara subrayar un punto de acuerdo. "Un momento histórico", comentó entre risas.

"Estoy de acuerdo en la batalla en que las grandes empresas y los ricos paguen más impuestos, te doy la batalla públicamente, Afra, pero mi lucha hoy en día es que Amancio Ortega pague más impuestos y no el pequeño autónomo que está empezando un negocio, ¡es que hay que pagar por trabajar!", defendió Branger, quien denunció las trabas económicas a la hora de iniciar una empresa en España.

"Para empezar una sociedad limitada, y llevo seis, tienes que desembolsar 3.000 euros, tienes que pagar sí o sí obligatoriamente una gestoría que te cobra, mínimo, 200 euros al mes", afirmó, señalando que se está poniendo "el freno de mano" a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial.

