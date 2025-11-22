Carmen Calvo tilda de "repugnante" la agresión sexual a dos activistas de Femen: "Un fascista siempre es un machista"

La exvicepresidenta del Gobierno ha sido tajante con las imágenes del hombre que manoseó varias veces los pechos de dos mujeres en un acto franquista. "Es una idea del patriarcado y del fascismo, que seamos seres subordinados", ha expresado.

Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la agresión sexual a dos mujeres de Femen en un acto franquista en Madrid. En uno en el que un hombre, que portaba una bandera preconstitucional, manoseó en repetidas ocasiones los pechos de las dos activistas.

"Las imágenes son repugnantes. Son significativas de ese rostro del fascismo que es el machismo profundo. Que comunica con la idea de que el cuerpo de las mujeres es un objeto al que se puede acceder y contra el que se puede ir", ha expresado.

Y ha hablado, en ese sentido, de la "dificultad de las mujeres para abortar y para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo": "Nuestro cuerpo es un campo de batalla".

"Es una idea del patriarcado y del fascismo. Del autoritarismo. Que seamos seres subordinados, y eso es algo que no falla nunca a lo largo de la historia", ha expuesto.

Para terminar, ha comentado la actitud de "algunos líderes actuales": "Sacan esa bilis machista que pensamos que desaparecería. Un fascista siempre es un machista, es algo que no va por separado".

