Carmen Calvo: "Me llegaron rumores de Ábalos sobre mujeres y yo lo trasladé"

La exvicepresidenta ha contado en laSexta Xplica que se lo traslada alguien que lo escuchó de su mujer: "Aunque eso fuera su vida privada no me encajaba".

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, ha hablado de José Luis Ábalos en laSexta Xplica. En sus palabras, la socialista ha reconocido que no escuchó "nada" sobre dinero pero sí de otros aspectos de la vida personal de quien fuese ministro de Transportes.

"A Ábalos sí que lo traté. Él era ministro y yo vicepresidenta. Del dinero no escuché nada. De otros aspectos de su vida por muy censurables que sean con esos audios llega cuando lo cuenta su mujer", ha comentado.

Y ha continuado sobre dicho asunto: "A ella la vi un par de veces, pero sí me llegan rumores sobre mujeres y lo traslado como corresponde. Aunque eso fuera su vida privada no me encajaba".

"A mí me lo traslada alguien que lo escuchó de su mujer. No puedo saber si eso ocurre o si no, y en ese sentido a mí me preocupa aunque forme parte de su vida y no entre en los delitos no me parece oportuno", ha expresado.

