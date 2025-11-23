Valentina Martínez, exdiputada del PP: "El fiscal general ha actuado con el objetivo de hacer daño a una rival política"

"En este caso, lo que sí que se prueba es que el fiscal general está muy alejado de representar el deber que tiene de independencia y de imparcialidad", expresó la exdiputada del Partido Popular.

Valentina Martínez, exdiputada del PP, reaccionó en laSexta Xplica a la condena al fiscal general del Estado, destacando que "esta no es una sentencia que absuelva ni a González Amador ni dé la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Aquí, de lo que se estaba hablando y lo que se estaba juzgando es si una autoridad pública, en este caso el fiscal general del Estado, había revelado de un ciudadano", señaló la consultora política.

Según Martínez, "hubiera ayudado mucho que el fiscal general del Estado no hubiese afrontado ese juicio sentado desde donde lo hizo y vestido con una toga". "Probablemente, lo que tenía que haber hecho era haber dimitido y poder afrontar esa defensa como un ciudadano o como se hubiera exigido de cualquier otro fiscal", defendió, a lo que añadió: "Cualquier fiscal que esté imputado, tendría que dejar su cargo y él decidió no hacerlo, porque él es el único que puede decidirlo".

Para la exdiputada del Partido Popular, en este caso, lo que sí que se prueba es que el fiscal general está muy alejado de representar el deber que tiene de independencia y de imparcialidad". "Además, lo ha hecho por razones políticas, por razones de hacer daño a una rival política, y creo que es muy bueno saber que la democracia española goza de esta salud", defendió.

