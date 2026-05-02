El tenso debate entre Pilar Gómez y Emilio Delgado: "El Constitucional decretó que los escraches son legales si son pacíficos"

La periodista ha criticado en laSexta Xplica lo que hace Vito Quiles, y también "los escraches que se hacían a Soraya Sáenz de Santamaría", a lo que Delgado le ha respondido que son dos cosas que no se pueden comparar.

Pilar Gómez y Emilio Delgado han protagonizado un tenso debate en laSexta Xplica, después de que la periodista criticase la forma de actuar de Vito Quiles, pero también "los escraches que se hacían a Soraya Sáenz de Santamaría" que, según ha dicho, "algunos partidos políticos apoyaban y participaban de esos escraches cuando ella estaba con su bebé en su casa".

Tras ello, Emilio Delgado ha respondido a la periodista criticando que ha comparado "cosas que no tienen nada que ver". "Yo he hecho lo que me ha dado la gana, como tú", le ha dicho entonces Gómez, tras lo que el diputado en la Asamblea de Madrid ha expresado: "Faltaría más, pero yo te puedo decir que no tiene nada que ver".

Así, el político ha señalado que "el Constitucional decretó que los escraches, siempre que se hicieran de manera pacífica, eran legales". "Además, los escraches no se pagan con dinero público, que es lo que estamos diciendo aquí que es especialmente grave. Estamos diciendo que pseudoperiodistas que acosan y pasan todas las líneas rojas habidas y por haber son regados con el dinero de todos por el mismo partido que nos dice que luego no hay dinero para las residencias o que no hay dinero para la vivienda. El mismo partido que dice que no hay dinero para sostener los servicios públicos le da dinero a estos matones para que acosen a gente", ha criticado.

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