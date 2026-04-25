Javier Chicote califica de "torpeza" que el PP haya pactado la prioridad nacional: "Se están intentando justificar diciendo que es lo que no es"

El periodista ha desvelado que desde el PP le aseguran que la prioridad nacional era una exigencia de la formación de Santiago Abascal y que era algo "innegociable".

El acuerdo de la prioridad nacional pactado entre el Partido Popular y Vox para formar Gobierno en Extremadura ha generado un gran revuelo político. Uno que ha analizado Javier Chicote en laSexta Xplica.

"Prioridad nacional es prioridad nacional. Lo que las dos palabras indican. Lo que ocurre es que eso no es legal, no se va a trasladar a ningún documento legal porque no lo es. Pero Vox ha firmado eso", ha señalado el periodista.

Según ha desvelado, desde la formación 'popular' le aseveran que "la investidura no se la iban a dar a cambio de nada" y que la prioridad nacional ha sido una exigencia de Vox: "Yo creo que es un gravísimo error haber dado ese papel porque es una campaña a la izquierda. Es una auténtica barbaridad poner prioridad nacional aunque dicen que es etéreo y que no va a servir para nada. El arraigo es una cosa y la prioridad nacional es otra bien distinta".

No obstante, Chicote ha calificado de "gran torpeza" este movimiento del PP: "Dicen que era innegociable y que si no iban de nuevo a elecciones. No me lo acabo de creer porque no sé si a Vox le beneficiaba forzar otras elecciones en Extremadura".

"Me llama la atención que por parte del PP no va a haber un propósito de enmienda, sino que se está intentando justificar diciendo que es lo que no es. La palabra es clara", ha concluido.