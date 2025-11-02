Maestre: "La privatización es una opción política; si los rojos como los míos estuviesen, ni un euro de la pública va a la privada"

"¿Quién se haría un seguro privado si la sanidad pública funciona de manera perfecta?", se preguntó el periodista, quien afirmó que "para que la sanidad privada tenga razón de ser, es imprescindible que la sanidad pública sea degenerada".

Antonio Maestre afirmó en laSexta Xplica que "está ocurriendo" lo que algunos políticos "quieren que ocurra" con la sanidad pública, lo lo argumentó señalando que "para que la sanidad privada tenga razón de ser, es imprescindible que la sanidad pública sea degenerada".

"¿Quién se haría un seguro privado si la sanidad pública funciona de manera perfecta? Si no hay listas de espera, si te atienden en tiempo y forma, si te dan un servicio perfectamente eficiente, nadie en su sano juicio se haría un seguro en la sanidad privada", expresó el periodista, a lo que añadió: "Quien quiera hacerse un seguro en la sanidad privada, que se cuide de tener una enfermedad preexistente".

En este sentido, Maestre destacó que "el mayor elemento privatizador son las listas de espera". "El negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la pública", señaló, tras lo que expresó que "la privatización es una opción política". "Si los rojos, como los míos, estuviesen o hubieran estado, ni un euro de la pública va a la privada", concluyó.

