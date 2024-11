Maestre defiende que "Pilar Sánchez Acera no ha filtrado nada": "El TS dice que lo importante es el contenido, no el continente"

"Acera no ha filtrado nada, porque la jurisprudencia del TS dice que lo importante no es el continente, sino el contenido", defiende el colaborador en relación a los mensajes filtrados con información confidencial sobre el novio de Ayuso.

Antonio Maestre habla sobre los mensajes filtrados con información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y por los que Juan Lobato ha dimitido como secretario general del PSOE de Madrid. "Todo parte de una información falsa filtrada por Miguel Ángel Rodríguez", comenta el colaborador. Unos mensajes en los que se decía que "le habían ofrecido un acuerdo y que lo habían parado desde arriba", una información que, como recuerda, publicaron algunos medios de comunicación sin contrastarlo y luego tuvieron que modificarla porque "no era así".

"¿Esto justificaría que hayan obrado mal el fiscal general del Estado o Pilar Sánchez Acera?", pregunta José Yélamo, a lo que Maestre responde tajante: "No se justifica nada, tampoco que alguien filtre datos personales, porque no puede hacerlo". "Pero de ahí a otra tormenta de mierda y desinformación dando por hecho que Moncloa ha filtrado o que lo ha hecho el fiscal... Eso es un bulo también".

Tras esto, Maestre defiende que "Acera no ha filtrado nada, porque la jurisprudencia del TS dice que lo importante no es el continente, sino el contenido". "Lo que importa no es filtrar el continente, sino el contenido y lo que publicaron laSexta y el diario.es es lo mismo que dicen en ese correo", señala en esta intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia.