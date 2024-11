El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha reconocido que Moncloa le envió un pantallazo del contenido del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía, pero ha asegurado que le explicaron que procedía de los medios de comunicación.

Así lo ha sostenido, incidiendo en que le llegó a través de Pilar Sánchez Acera, que es su secretaria de Política Institucional desde hace tres años, pero también era entonces la jefa de Gabinete del actual ministro Óscar López -cuando él era director de Gabinete de Pedro Sánchez-. Seis meses después de este hecho, y después de las denuncias del Tribunal del Supremo contra la Fiscalía General del Estado, él decidió acudir a la notaría para acreditar que no hubo filtración si no que fue a través de los medios de comunicación, llevando los mensajes que tenía con Pilar Sánchez.

Antonio Maestre ha reaccionado a estas declaraciones, confesando que el caso le tiene "fascinado". El periodista ha señalado que no puede creerse a Lobato cuando dice que llevó la conversación a una notaría pero no para utilizarla. "A la notaría se llevan cosas para usarlas", ha indicado, preguntándose para qué querrías certificar una conversación si no fuese con este objetivo.

"Si no quieres usarla, la dejas en el móvil o la borras", le ha respondido. Además, ha destacado que todo esto es la certificación "del final de Juan Lobato en el PSOE de Madrid".